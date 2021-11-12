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Специалист оценила спрос на зимние туры в Сочи
Туризм
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Порядка 70% зимних путёвок в Сочи выкуплены туристами, сообщила РИА Новости глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Краснодаре Нина Калинина. "По Сочи... ПРАЙМ, 12.11.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СОЧИ, 12 ноя — ПРАЙМ. Порядка 70% зимних путёвок в Сочи выкуплены туристами, сообщила РИА Новости глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Краснодаре Нина Калинина.
"По Сочи подтвердили цифры на уровне 70% в среднем", — сказала собеседница агентства.
При этом она уточнила, что преимущественно распродаются элитные туры. По словам Калининой, бюджетный кластер выкупается в хаотичном порядке, но как правило, всегда распродаётся к разгару сезона.