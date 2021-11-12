СОЧИ, 12 ноя — ПРАЙМ. Порядка 70% зимних путёвок в Сочи выкуплены туристами, сообщила РИА Новости глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Краснодаре Нина Калинина. Ростуризм исключил "Музенидис Трэвел" из реестра туроператоров

"По Сочи подтвердили цифры на уровне 70% в среднем", — сказала собеседница агентства.

При этом она уточнила, что преимущественно распродаются элитные туры. По словам Калининой, бюджетный кластер выкупается в хаотичном порядке, но как правило, всегда распродаётся к разгару сезона.