ШЕРЕГЕШ, 13 ноя — ПРАЙМ. Ростуризм объявил о старте зимних субсидированных чартерных программ по России, и одними из первых они будут направлены на горнолыжный курорт Шерегеш, сообщила глава ведомства Зарина Догузова во время рабочей поездки в Кемеровскую область. Специалист оценила спрос на зимние туры в Сочи

"Мы очень рады сегодня на Шерегеше объявить о старте большой чартерной программы по всей стране на зимний период, и, в частности, на Шергеш. Первые чартеры сюда полетят через две недели, а именно 27 ноября", — сказала Догузова.

Заместитель гендиректора туроператора "TUI Россия" Александр Сирченко отметил, что в сезоне 2021-2022 компания планирует запустить в регион 20 чартерных рейсов, на которых в Шерегеш приедет порядка 3,2 тысячи туристов. Он указал, что стоимость недельной путевки благодаря этому удалось снизить в два раза, до 32 тысяч рублей.

"Первая чартерная программа в Шерегеш была проведена в прошлом году в пилотном режиме. Тогда при поддержке Ростуризма мы ее успешно реализовали. Та программа, которая запускается сейчас, будет гораздо шире. Мы планируем отлетать 20 чартерных рейсов. При этом мы не закрываем программу на регулярных рейсах, продолжим и на них отправлять туристов", — сказал Сирченко. Ростуризм исключил "Музенидис Трэвел" из реестра туроператоров

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, в свою очередь, указал, что, по его оценке, 20 рейсов может оказаться недостаточно для региона. "Для нас важен каждый чартер", — указал он и предложил пересмотреть и увеличить количество чартерных рейсов в Кузбасс.

"Нужно отметить, что чартеры летают в обе стороны. По практике работы с чартерами на Сахалине и в Бурятии мы разработали с московскими туркомпаниями продукт, которым могут воспользоваться в столице жители региона, а в данном случае мы говорим о жителях Кузбасса", — добавил Сирченко.

Заместитель гендиректора "TUI Россия" подчеркнул, что Шерегеш — это не единственный регион, куда зимой будут летать чартеры компании. Он перечислил такие направления, как Сахалин, Бурятия, Тюмень, Казань, а также указал, что рассматриваются программы в Мурманскую область и из Санкт-Петербурга в Тюмень.