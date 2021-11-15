ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноя — ПРАЙМ. Привитые "Спутником V" туристы смогут въехать на территорию Израиля только с 1 декабря из-за технических проблем с процедурой въезда, при этом саму вакцину государство официально признает с 15 ноября, заявило национальное министерство туризма. В АТОР рассказали, как изменились цены на туры в Египет

"В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов, въезд туристов, вакцинированных "Спутником" станет возможен начиная с 1.12.21. До тех пор будет налажена синхронизация систем, завершены юридические формулировки и обязательства, и механизм въезда будет работать без недоразумений", — отмечается в сообщении ведомства.

В публикации подчеркивается, что "начиная с 15 ноября Израиль официально признает российскую вакцину "Спутник", и в настоящее время над синхронизацией российской и израильской систем работают профессиональные группы профильных специалистов.