МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Снятие ковидных ограничений на Кубе позволит увеличить турпоток из России, заявили РИА Новости представители отрасли. Названы сроки начала приёма Израилем туристов, привитых "Спутником V"

Власти Кубы после завершения вакцинации населения острова снимают запрет на передвижение между провинциями и с 15 ноября отменяют обязательный тест по прилету в страну для международных путешественников.

"Спрос на экскурсии в Гавану и другие провинции Кубы у отдыхающих на Острове свободы традиционно высокий, несомненно, это решение будет способствовать росту продаж туров на Кубу в этом зимнем сезоне", — рассказали в пресс-службе " Интуриста".

В туроператоре Anex Tour отметили, что количество запросов туров на Кубу в агентствах увеличилось после объявления властями страны решения по упрощению процедуры въезда. "Действующие ранее протоколы могли влиять на решение туристов в выборе направления для отдыха, особенно после открытия Доминиканы и Мексики. Однако мы ожидаем более заметного влияния на фактические продажи немного позже, после возвращения первых туристов", — пояснили в компании.

"За последнюю неделю можем отметить рост спроса примерно на 20% и ожидаем эффект отложенного спроса на заезды в декабре-январе. Экскурсионные программы в Гавану являлись наиболее запрашиваемыми со стороны гостей, поэтому принятые послабления помогут усилить туристическую привлекательность Кубы", — заключили в Anex Tour.