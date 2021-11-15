Туроператоры отмечают, что снятие ограничений на Кубе позволит увеличить турпоток из России
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Снятие ковидных ограничений на Кубе позволит увеличить турпоток из России, заявили РИА Новости представители отрасли.
Власти Кубы после завершения вакцинации населения острова снимают запрет на передвижение между провинциями и с 15 ноября отменяют обязательный тест по прилету в страну для международных путешественников.
"Спрос на экскурсии в Гавану и другие провинции Кубы у отдыхающих на Острове свободы традиционно высокий, несомненно, это решение будет способствовать росту продаж туров на Кубу в этом зимнем сезоне", — рассказали в пресс-службе " Интуриста".
В туроператоре Anex Tour отметили, что количество запросов туров на Кубу в агентствах увеличилось после объявления властями страны решения по упрощению процедуры въезда. "Действующие ранее протоколы могли влиять на решение туристов в выборе направления для отдыха, особенно после открытия Доминиканы и Мексики. Однако мы ожидаем более заметного влияния на фактические продажи немного позже, после возвращения первых туристов", — пояснили в компании.
"За последнюю неделю можем отметить рост спроса примерно на 20% и ожидаем эффект отложенного спроса на заезды в декабре-январе. Экскурсионные программы в Гавану являлись наиболее запрашиваемыми со стороны гостей, поэтому принятые послабления помогут усилить туристическую привлекательность Кубы", — заключили в Anex Tour.
https://1prime.ru/tourism/20211115/835223194.html