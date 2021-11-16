МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Половина опрошенных сервисом путешествий Туту.ру россиян не планируют путешествовать на Новый год, рассказали РИА Новости в компании. Туроператоры ожидают рост турпотока из России на Кубу

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, планируют ли россияне путешествовать в новогодние праздники. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 1,2 тысячи человек.

"Точно планируют отправиться в поездку 16% опрошенных: у них уже куплены билеты или забронированы отели. Ещё 15% респондентов также намерены путешествовать во время праздников, но пока только строят планы и присматриваются к ценам на билеты. Половина респондентов или 50% никуда не собирается и проведет праздники дома", — рассказали в компании.

В сервисе также уточнили, что год назад о планах никуда не ехать на Новый год сообщали 54% участников аналогичного опроса Туту.ру. "Почти каждый пятый опрошенный или 19% в этом году пока колеблется. У этой категории респондентов нет уверенности, поедут они куда-то или нет, потому что им сложно планировать так далеко", — пояснили в Туту.ру.