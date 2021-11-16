Booking будет работать над прекращением практики паритета цен в России
Booking будет работать над прекращением практики паритета цен в России после суда с ФАС
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Booking.com будет работать над прекращением практики паритета цен в России, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией в четверг подтвердил законность выводов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая признала компанию Booking.com. B.V. нарушителем антимонопольного законодательства из-за навязывания отелям требования о так называемом паритете цен: условий, по которым стоимость размещения в отеле на других ресурсах не может быть ниже, чем на Booking.com.
В пресс-службе компании отметили, что намерение отказаться от практики паритета цен Booking.com выразила в день последнего заседания суда. "Да, будучи компанией, соблюдающей законодательство, мы будем работать над прекращением практик паритета цен в России и вместе с этим готовиться к апелляции на решение суда", — пояснили в пресс-службе.
https://1prime.ru/tourism/20211116/835226535.html
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