МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Booking.com будет работать над прекращением практики паритета цен в России, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. ФАС рассказала о влиянии эталонного метода тарификации на цены

Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией в четверг подтвердил законность выводов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая признала компанию Booking.com. B.V. нарушителем антимонопольного законодательства из-за навязывания отелям требования о так называемом паритете цен: условий, по которым стоимость размещения в отеле на других ресурсах не может быть ниже, чем на Booking.com.

В пресс-службе компании отметили, что намерение отказаться от практики паритета цен Booking.com выразила в день последнего заседания суда. "Да, будучи компанией, соблюдающей законодательство, мы будем работать над прекращением практик паритета цен в России и вместе с этим готовиться к апелляции на решение суда", — пояснили в пресс-службе.