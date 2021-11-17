МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Большинство жителей России считают веской причиной не ехать в заграничное путешествие обязательное прохождение карантина по прибытии в страну, пишет "Лента.ру" со ссылкой на опрос сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

В частности, 83,8% российских путешественников предпочтут остаться дома в ситуации, когда по приезде в страну им нужно будет пройти самоизоляцию.

Чуть меньше россиян — 80,1% — назвали главным условием для отказа от поездки обязательство проходить ПЦР-тест.

55,3% респондентов поменяют планы на отдых, если отменяются мероприятия, на которые они планировали попасть.

Также специалисты выяснили, какие ограничения пугают россиян меньше всего: