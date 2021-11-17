OneTwoTrip: карантин по прибытии в страну отпугивает от поездок большинство россиян
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Большинство жителей России считают веской причиной не ехать в заграничное путешествие обязательное прохождение карантина по прибытии в страну, пишет "Лента.ру" со ссылкой на опрос сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
В частности, 83,8% российских путешественников предпочтут остаться дома в ситуации, когда по приезде в страну им нужно будет пройти самоизоляцию.
Чуть меньше россиян — 80,1% — назвали главным условием для отказа от поездки обязательство проходить ПЦР-тест.
55,3% респондентов поменяют планы на отдых, если отменяются мероприятия, на которые они планировали попасть.
Также специалисты выяснили, какие ограничения пугают россиян меньше всего:
- 62,2% участников опроса не отменят запланированную поездку, если будут закрыты кафе и рестораны.
- 60,3% не смутит требование предъявления QR-кода для посещения заведений общественного питания.
- 54,8% готовы отправиться в путешествие по России, даже если для перелета будет необходим QR-код.
https://1prime.ru/tourism/20211117/835238567.html