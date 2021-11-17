МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Россияне после объявления во вторник оперштабом о возобновлении авиасообщения с Аргентиной, Бразилией и Коста-Рикой стали в несколько раз больше искать билеты в эти страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса поездок и путешествий "Туту.ру". Названы сроки начала приёма Израилем туристов, привитых "Спутником V"

"По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", поиски билетов в Аргентину выросли втрое, в Бразилию — вдвое, в Коста-Рику — в пять раз на фоне возобновления авиасообщения с этими странами с 1 декабря. Сравнивалось число поисков авиабилетов 17 ноября со средним уровнем за предыдущие 14 дней", — рассказали в сервисе.

Речь идет именно о всплеске интереса, а не о том, что россияне начали скупать билеты в эти страны, отмечают аналитики. "Вряд ли можно ожидать, что данные направления станут массовыми и смогут выступить конкурентами Египту или Турции", — отметили в компании.

Также зафиксирован рост поисков билетов в Монголию, с которой тоже возобновляется авиасообщение с 1 декабря, почти втрое.

"Кроме того, с 1 декабря снимаются ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар, увеличивается число рейсов в Италию, Киргизию, Казахстан, Азербайджан и Вьетнам. Это привело к тому, что билеты на Кубу стали искать на 70% чаще, чем в среднем в предыдущие 14 дней, в Мексику — на 30% чаще", — добавили в сервисе.