СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — ПРАЙМ. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин предложил проработать вопрос субсидирования авиаперелетов для иностранных туристов в целях развития въездного туризма и восстановления отрасли после COVID-ограничений. Иностранный турпоток в Россию за девять месяцев упал в 24 раза

"Очень важно продолжать программу субсидирования на транспорте. Каждый год 1,2 миллиарда рублей государство выделяет на новые чартерные направления, субсидируя 50% от стоимости рейса. Наше предложение еще заключается в том, что постепенно, по мере открытия границ, наверное, целесообразно стимулировать субсидирование и въездного туризма. Иностранные туристы оставляют тоже больше деньги, и средний чек по их поездкам очень существенный", — сказал Горин на площадке межрегионального туристического форума "Интурмаркет. Открытый Крым".

По его словам, только развитие внутреннего, въездного и выездного туризма способно стабилизировать ситуацию и выход отрасли из кризисных явлений, связанных с COVID-обстановкой.

Международная туристическая выставка "Интурмаркет" и форум "Открытый Крым" впервые объединились в один формат. В нем принимают участие представители более 40 российских регионов. Форум проходит 18-19 ноября в онлайн-формате.