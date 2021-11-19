МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Работа 18 отелей в Египте ограничена после инспекций, которая была организована после пищевого отравления иностранных туристов в отеле Хургады, 30 гостиниц из-за некачественного сервиса были лишены звезд, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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"Работа 18 гостиниц ограничена после инспекций. По инициативе минтуризма отели Хургады и Шарм-эш-Шейха проверяют контрольные комитеты, у которых есть полномочия на месте закрывать гостиницы, нарушающие санитарные правила, или снижать объектам звезды в случае несоответствия заявленных услуг реальному положению дел", — сказала Ломидзе.

Она отметила, что по информации минтуризма Египта, проверили более 500 египетских отелей. "В результате закрыли три гостиницы в провинции Южный Синай на курортах Шарм-эш-Шейх и Дахаб, шесть — в провинции Красное море, где расположены Хургада и ее поселки, Марса Алам. В девяти отелях региона запрещена работа пищеблоков из-за их неподобающего санитарного состояния", — добавила глава АТОР.

"Принимающие компании сообщают, что ограничения коснулись отелей категорий три и четыре звезды, их характеризуют как "весьма недорогие". Несколько из них продавались на российском рынке. Но уточнять названия этих объектов представители DMC-операторов не стали: после устранения нарушений объекты вернутся к работе", — продолжила она.

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Ломидзе рассказала, что контрольные комитеты запретили владельцам гостиниц их повторное открытие без новых проверок. "Инспекторы хотят удостовериться, что все требования от качества воды до температуры внутри холодильников будут соблюдены. В противном случае объектам не продлят гостиничные лицензии". — пояснила руководитель ассоциации.

Глава АТОР указала, что из-за некачественного сервиса звезды потеряли 30 гостиниц. "В Южном Синае по одной звезде потеряли два объекта, ранее позиционировавшихся как пять звезд, четыре гостиницы с четырьмя звездами, шесть трехзвездочных и один двухзвездочный. В провинции Красное море в звездности понижены 17 отелей: пять объектов категории пять звезд, восемь четырехзвездных, две гостиницы три звезды и две двухзвездочные", — заключила она.