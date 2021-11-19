МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Работа 18 отелей в Египте ограничена после инспекций, которая была организована после пищевого отравления иностранных туристов в отеле Хургады, 30 гостиниц из-за некачественного сервиса были лишены звезд, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Россиян предупредили, каких отелей Египта лучше избегать

"Работа 18 гостиниц ограничена после инспекций. По инициативе минтуризма отели Хургады и Шарм-эш-Шейха проверяют контрольные комитеты, у которых есть полномочия на месте закрывать гостиницы, нарушающие санитарные правила, или снижать объектам звезды в случае несоответствия заявленных услуг реальному положению дел", — сказала Ломидзе.

Она отметила, что по информации минтуризма Египта, проверили более 500 египетских отелей. "В результате закрыли три гостиницы в провинции Южный Синай на курортах Шарм-эш-Шейх и Дахаб, шесть — в провинции Красное море, где расположены Хургада и ее поселки, Марса Алам. В девяти отелях региона запрещена работа пищеблоков из-за их неподобающего санитарного состояния", — добавила глава АТОР.

"Принимающие компании сообщают, что ограничения коснулись отелей категорий три и четыре звезды, их характеризуют как "весьма недорогие". Несколько из них продавались на российском рынке. Но уточнять названия этих объектов представители DMC-операторов не стали: после устранения нарушений объекты вернутся к работе", — продолжила она. В АТОР рассказали, как изменились цены на туры в Египет

Ломидзе рассказала, что контрольные комитеты запретили владельцам гостиниц их повторное открытие без новых проверок. "Инспекторы хотят удостовериться, что все требования от качества воды до температуры внутри холодильников будут соблюдены. В противном случае объектам не продлят гостиничные лицензии". — пояснила руководитель ассоциации.

Глава АТОР указала, что из-за некачественного сервиса звезды потеряли 30 гостиниц. "В Южном Синае по одной звезде потеряли два объекта, ранее позиционировавшихся как пять звезд, четыре гостиницы с четырьмя звездами, шесть трехзвездочных и один двухзвездочный. В провинции Красное море в звездности понижены 17 отелей: пять объектов категории пять звезд, восемь четырехзвездных, две гостиницы три звезды и две двухзвездочные", — заключила она.