МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Средняя стоимость одного дня отдыха в российских отелях на новогодних праздниках в нынешнем году составит около четырех тысяч рублей, сообщает "РГ" со ссылкой на опрос представители туриндустрии. При этом новогодний банкет обойдется в сумму побольше, причем цена будет зависеть не столько от меню, сколько от праздничной программы. Стало известно, сколько отелей в Крыму уже занято на новогодние каникулы

Издание сообщает, что туристы активно бронируют на новогодние праздники отели в России, невзирая на антипандемийные ограничения. Так, по словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, в Сочи на сегодняшний день уже забронировано около 70% номерного фонда. Цены в отелях начинаются от 2,5 тысячи рублей, но есть возможность арендовать апартаменты меньшей стоимости.

При этом средний чек уже совершенных бронирований выше минимальных цен. Глава туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил, что средняя стоимость ночи составляет четыре тысячи рублей, и по сравнению с 2020 годом цены повысились лишь на 4%. Правда, в этой сумме не учтены затраты на дорогу и новогодние банкеты. Так что, если турист нацелился на дальнюю поездку ему стоит заложить в расходы еще 10-15 тысяч рублей в обе стороны.

Праздничные банкеты в отелях и пансионатах в среднем будут стоить шесть-семь тысяч рублей на человека. Причем стоимость в наибольшей степени зависит не от меню, а от развлекательной программы. По словам Ромашкина, "меню везде хорошее" — все отели стремятся продемонстрировать высокий уровень, но если в программе участвуют популярные артисты, это может значительно повысить стоимость банкета. "В зависимости от того, кто у вас поет — Филипп Киркоров или Ольга Бузова, цены могут варьироваться", — отметил он.

Продолжительность туров различается по регионам. В Подмосковье, как правило, бронируют три ночи, в Краснодарском крае — неделю, а в санаториях — две недели. В среднем же по стране продолжительность новогодних туров составляет пять дней.