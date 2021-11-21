СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — ПРАЙМ. Депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк допустил участие Крыма в эксперименте по курортному сбору, однако, по его словам, решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки. В Думе предложат пути смягчения последствий для туротрасли из-за QR-кодов

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил РИА Новости о готовности ввести курортный сбор в регионе, если данный эксперимент в стране будет продлен и станет постоянным.

"Закон о курортном сборе показал свою эффективность. И, скорее всего, по итогам он будет распространен на всю территорию страны, но к этому мы вернемся, скорее всего, после преодоления пандемии. Участие Крыма в эксперименте возможно, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации", — сказал РИА Новости Черняк.

По его словам, принимать решение окончательное будут власти полуострова.

Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был установлен законом в июле 2017 года и рассчитан до конца 2022 года. Он стартовал 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля 2018 года — в восьми муниципалитетах Краснодарского края: Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Республика Крым отложила эксперимент до 1 мая 2022 года. Средства, которые отдыхающие платят за пользование курортной инфраструктурой, идут на развитие городской инфраструктуры.