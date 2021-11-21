МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. На туристическом рынке наступил "низкий сезон", когда цены на авиабилеты по стране значительно снизились, что может позволить туристам почти в два раза сэкономить на дороге, ​рассказывают "Российской газете" представители туриндустрии. Госдума допустила участие Крыма в эксперименте по курортному сбору

Прежде всего значительно дешевле стало стоить слетать из Москвы в различные регионы страны. Так, на 30-40% подешевели билеты в сторону Воронежа, Томска, Омска, Челябинска.

Снижение цен затронуло и курорты: перелеты ноябре-декабре из Москвы в Анапу стоят в среднем 5,1 тысячи рублей (падение цен на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в Сочи — 3,5 тысячи рублей (дешевле на 15,3%), в Краснодар — 3,8 тысячи рублей (дешевле на 16,8%). Ещё дешевле улететь из регионов, например, сильно подешевели перелеты из Тюмени в Симферополь — на 59%, до 5,1 тысячи рублей.

С конца ноября растет привлекательность горнолыжных курортов, причем целью туристов не всегда бывает именно катание на лыжах: многие едут в горы подышать свежим воздухом и погулять по свежему снегу. В числе популярных направлений — не только Красная Поляна, но и Домбай, Архыз, куда в ноябре-декабре можно долететь за 3,2 тысячи рублей, на 20% дешевле, чем год назад.