МОСКВА, 25 ноя ПРАЙМ. Ростуризм выступает за продление до конца 2022 года срока, в который туроператоры должны выполнить обязательства по отмененным из-за COVID турам, эта позиция уже согласована с ключевыми ведомствами, сообщили в пресс-службе Ростуризма. РСТ предложил идею о субсидировании въездного туризма в России

Как напомнили в ведомстве, согласно постановлению правительства, граждане имеют возможность до конца 2021 года получить равнозначный тур за поездку, приобретенную до 31 марта 2020 года и перенесенную из-за пандемии. Если же путешественник отказался от тура, туроператоры должны до конца года вернуть покупателю средства.

"В итоге с прошлого года, за время пока отсрочка действовала, долг 2020 года перед туристами сократился в шесть раз — с 44 до 7 миллиардов рублей. Отправиться на отдых или получить деньги обратно смогли порядка 1,1 миллиона человек (из 1,3 миллиона человек — ред.). При этом около половины туроператоров полностью выполнили свои обязательства перед туристами, а туроператорский рынок избежал массовых банкротств", — указали в Ростуризме.

"С учетом того, что сегодня ситуация с коронавирусом продолжает оставаться непростой, мы выступаем за продление переноса обязательств по несостоявшимся турам в закрытые страны до конца следующего года. Это позволит туроператорам продолжать работать и выполнять обязательства перед туристами. Ростуризм согласовал данную позицию с ключевыми ведомствами, включая Роспотребнадзор", — заявили в пресс-службе.

Как уточнили в Ростуризме, оставшиеся обязательства приходятся на так и не открывшиеся направления, преимущественно в Европе и Юго-Восточной Азии, и для их выполнения необходимо открытие ряда стран для международных поездок.

"Что касается 2021 года, то еще 18 миллиардов рублей обязательств образовалось в основном из-за закрытия Турции весной этого года. После открытия Турции летом этот долг сокращается опережающими темпами и, по нашим оценкам, будет полностью погашен к осени 2022 года", — заключили в пресс-службе Ростуризма.