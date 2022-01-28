МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Впервые игрок массового рынка, туроператор "Интурист", запустил вакцинные туры в Турцию из 10 регионов России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее подобные туры из России организовывали только компании, специализирующиеся на медицинском туризме. Россиян предупредили о "подводных камнях" при вакцинации в Турции

Власти Турции с 2022 года разрешили иностранным гражданам платно вакцинироваться от коронавируса доступными в республике препаратами. Сама вакцина предоставляется бесплатно, а стоимость медицинской услуги составляет примерно 400 турецких лир, или 30 долларов.

"Услуга сопровождения на вакцинацию и сам по себе вакцинный туризм оказались востребованным продуктом. Нам поступало множество вопросов о возможности вакцинации зарубежными препаратами именно в Турции, поэтому вместе с принимающими офисами в Стамбуле было принято решение о запуске таких туров. Некоторое время ушло на проработку всех процедур, после чего продукт был запущен", — рассказали в туроператоре.

"Пакетные вакцинные туры в Стамбул рассчитаны с вылетами из 10 российских городов. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самары, Краснодара, Минеральные Воды, Нижний Новгород", — уточнили в "Интуристе". В Центробанке Турции спрогнозировали инфляцию на 2022 год

В компании пояснили, что продумали опцию также для тех, кто хочет провести в Стамбуле больше времени, например, отдохнуть, посетить достопримечательности или экскурсии или отправиться на шоппинг. "Мы добавили услугу вакцинации как отдельную опцию, ее можно добавить в корзине при бронировании тура как любую экскурсию", — рассказали в туроператоре.

В компании считают, что вакцинные туры неудобны тем, что летать в Стамбул придется дважды — за первой и второй дозой вакцины. В пакет включен перелет, трансфер, размещение в отеле с завтраком, русскоговорящий сопровождающий, проведение первого этапа вакцинации и оплата регистрационного взноса. Отмечается, что на второй этап вакцинации турист может слетать как самостоятельно, так и снова заказав вакцинный тур.

Вакцинация доступна гражданам в возрасте от 12 лет, то есть получить прививку смогут и подростки. Чтобы пройти вакцинацию необходимо иметь с собой загранпаспорт. "Вакцинные туры будут интересны прежде всего тем, у кого есть необходимость дальнейшего посещения стран Европы и США", — заключили в "Интуристе".