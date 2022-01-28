МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Ростуризм за 2021 год получил около 200 жалоб на несоответствие российских гостиниц заявленным "звездам", и в большинстве своем они располагаются на побережье Черного мора, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиОР) полагают, что исходя из количества отелей это небольшое число и подобные жалобы неизбежны. Эксперты оценили усиление контроля Ростуризма за присвоением звезд отелям

"В 2021 году мы получили чуть менее 200 жалоб на несоответствие уровня сервиса в отелях заявленной "звездности". Чаще всего туристы жаловались на гостиницы Крыма, Краснодарского края, есть несколько жалоб по Ленинградской области", — пояснили в Ростуризме.

Вице-президент ФРиОР Вадим Прасов сообщил РИА Новости, что в федерацию тоже часто поступают жалобы как от туристов, так и от отельеров.

"Нам также поступают жалобы со стороны туристов. Бывают переодически жалобы и со стороны отельеров на туристов, поскольку сейчас потребительский "терроризм" тоже, к сожалению, существует. Такая история есть, вопрос в ее объеме. На мой взгляд, с учетом обязательной классификации, которую проходят порядка 25-30 тысяч отелей, 200 жалоб — это немного. Это небольшой процент, и он неизбежен", — отметил он. Ростуризм прорабатывает запуск летних чартеров на Дальний Восток

Вице-президент ФРиОР также пояснил, почему больше всего гостиниц, несоответствующих своей "звездности", находится именно на юге России. "Крым и Краснодарский край находятся в зоне риска, потому что с учетом закрытых границ эти регионы столкнулись с огромным ростом спроса, а с ним и с ростом цены. Потребители, которые за тот же отель два-три года назад платили в три-четыре раза меньше, очевидно, могли быть неудовлетворены текущим состоянием. Но в каждой такой ситуации надо разбираться отдельно", — подчеркнул он.

Прасов также обратил внимание, что существует и определенное количество недобросовестных организаций, которые не всегда законно классифицируют отели. Так, Ростуризм в середине января сообщил, что впервые приостановил аккредитацию организации, классифицирующей отели, — "Объединения граждан по защите прав потребителей "Курортный Крым". Причиной послужили несвоевременное представление сведений о классифицированных объектах и нарушение правил о классификации гостиниц.