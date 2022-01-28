МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Нынешние колебания курсов валют практически не сказались на стоимости туристических путевок и авиабилетов, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. В Ростуризме рассказали, в каких регионах больше жалоб на отели

"За последние два месяца ситуация с курсом рубля по отношению к евро и доллару была волатильной. Изменения были как в большую, так и в меньшую сторону. Минимальная планка по евро достигала 81 рубля. За два месяца происходила плавная коррекция курса валют, которая оказалась не так заметна для потребителей туристических и транспортных услуг", — сказал Горин.

По его словам, изменения курсов не влияют на стоимость билетов на внутренние рейсы и на цены в российских отелях, так как тарифы обозначены в рублях. А относительно международных перелетов пояснил, что цены связаны с курсом валют, но их корректировка происходит один раз в неделю — в среду, по курсу ЦБ РФ, и по итогам нынешней недели никакой особой корректировки цен не произошло.

"Двухдневное ослабление курса вернулось на свои старые позиции. Если в среду, 26 января, было повышение цен на 2-3%, то сегодня, 28 января, они вернулись на свои позиции. Волатильность валюты не такая скачкообразная, корректировки происходят как в большую, так и в меньшую сторону", — пояснил Горин.

Между тем в туроператоре Anex Tour считают, что снижение рубля может оказать влияние на покупательскую способность россиян. "Если говорить о российских направлениях, то это может повлиять на гостиничный сектор международных отельных цепочек", — указали в пресс-службе компании.

НЕ ПОКУПАТЬ ТУР НА ПИКЕ

Горин посоветовал россиянам при валютных колебаниях не поддаваться панике, следить за курсом и не оплачивать туры на пиках. "Я бы посоветовал приобретать туры по акции "раннего бронирования", которая уже началась и продлится до 15-30 марта, в зависимости от туроператора. Это даст экономию от 10 до 40%, чем нивелирует любые валютные риски", — сказал он. Вакцинные туры в Турцию впервые появились у крупного оператора

"Люди также часто бронируют путешествие с предоплатой, и тут нужно понимать, что сегодня они вносят предоплату по текущему курсу, а доплата будет рассчитываться по курсу в день, когда будут вносится остальные средства. В этом случае можно либо заранее откладывать валюту и конвертировать по текущему курсу. Либо наблюдать за курсом и в самый удобный момент вносить оставшуюся сумму", — посоветовал вице-президент РСТ.

"В туризме цены динамичны, и бывает так, что цена отеля идет по спецпредложению. Это значит, что независимо от курса валют можно выгодно приобрести тур", — заключил он.