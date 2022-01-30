МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Россияне уже начали покупать туры по стране на конец июня, также появились новые лидеры российского внутреннего туризма, рассказали РИА Новости представители отрасли. АТОР: массового туризма из России на Филиппины ждать не стоит

"Акция "Раннее бронирование" началась еще задолго до Нового года, но специалисты туроператора заметили, что после новогодних праздников активность туристов по планированию летнего отдыха значительно выросла и вторая половина января показала рост бронирований по всем направлениям более чем на 70% в сравнении с уровнем спроса конца 2021 года. Глубина продаж туров по России достигает уже конца июня", — рассказали в пресс-службе "TUI Россия".

Глава туроператора "Алеан" Илья Уманский рассказал о новых лидерах российского внутреннего туризма. "Появились новые лидеры, которые, может быть, не в долях, не в объеме, но в динамике показали хорошие результаты. Мы отмечаем рост интереса к Дагестану и Северному Кавказу, Мурманской, Калининградской и Тюменской областям, а также Башкирии", — сказал он.

"Эти регионы на пике популярности, но из-за ограниченной гостиничной емкости они пока не могут удовлетворить тот спрос, который на них сейчас приходится. Ввиду закрытых границ наши сограждане попытались найти что-то новое в стране, а эти регионы лучше всего отработали по части маркетинга и продвижения, перехватив внимание туристов. Осталось дело за инфраструктурой",- добавил Уманский.

По данным "TUI Россия", по объему бронирований среди российских направлений первое место занимает Сочи с долей продаж 59%, на втором месте Анапа, на третьем Геленджик. Среди экскурсионных туров лидер спроса – Санкт-Петербург. С этими данными согласился и глава "Алеан".

"Традиционно спросом пользуются Краснодарский край и Крым, Кавказские Минеральные Воды. Большую популярность имеют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. По сути, это все те же направления, которые находятся в лидерах по гостиничной емкости", — указал он.

"Первыми бронируются дефицитные популярные отели. Туристы знают, что в таких отелях загрузка уже на этапе "раннего бронирования" может достигать 100%, и если они хотят именно в них провести летний отпуск, то откладывать бронирование на потом не следует", — рассказали в "TUI Россия". В компании отметили, что готовят для туристов и новые направления, в числе которых будут летние туры в Карелию с чартерным перелетом из Москвы.

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН

Гендиректор "Алеан" также рассказал, что гостиницы на курортах России повысили цены на предстоящий летний сезон на 10%. Он уточнил, что рост стоимости проживания летом этого года сопоставим с уровнем инфляции.

"К этому нужно относиться как к средней температуре по больнице, потому что есть регионы и направления, которые подняли меньше или вообще не подняли цены, но есть и те, кто поднял их на 15% и даже 20%. Но это в некоторых случаях сопряжено с изменением продукта и набора услуг", — уточнил он.

Уманский напомнил, что ценообразование в туристической отрасли России носит динамический характер и цены на услуги напрямую связаны со спросом. "Если будет открываться больше направлений и сниматься ограничения, то мы будем наблюдать снижение спроса на рынке, а значит и цены могут снижаться по сравнению с теми, что были заявлены", — добавил глава туроператора.

Он также отметил, что стоимость отдыха в России будет зависеть от спроса на отдых в Турции, полеты в которую весной 2021 года были ограничены. "Если мы получим такой же сценарий, как в прошлом году, когда была закрыта Турция, которая оказывает очень большое влияние на внутренний спрос и поездки, конечно, стоит ждать роста цен, и не только на 10%", — уточнил Уманский.