МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Туроператоры закрыли более 80% долгов по ковидным турам и сократили задолженность перед туристами с 44 миллиардов рублей до 6,5 миллиарда, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в соцсети Instagram. В Ростуризме рассказали, в каких регионах больше жалоб на отели

Глава ведомства уточнила, что два года назад, когда страны начали закрываться из-за пандемии коронавируса, объем долга, который тогда образовался у туркомпаний перед 1,3 миллиона туристов составлял 44 миллиарда рублей. В середине декабря в Ростуризме сообщали, что за 2021 год отсрочка обязательств позволила туроператорам закрыть более 80% долгов 2020 года перед туристами. За это время долг 2020 года перед туристами сократился в 6 раз, с 44 до 7 миллиардов рублей.

"Долг, по состоянию на конец прошлого года, сократился до 6,5 миллиарда рублей. Это значит, что чуть более 80% обязательств перед туристами на конец прошлого года было закрыто. Либо деньгами, либо туристу была оказана соответствующая услуга. Если говорить о количестве туристов, то из 1,3 миллиона туристов обязательства были выполнены перед 1,1 миллиона туристов", — заявила она.

Руководитель Ростуризма напомнила, что Госдума в середине декабря внесла поправки в закон об отсрочке обязательств операторов перед туристами. Ранее туроператоры были обязаны до 31 декабря 2021 года возместить туры (предоставить равнозначный продукт, заменить его по согласованию или вернуть денежные средства), купленные до 31 марта 2020 года и отмененные из-за пандемии. Внесенная в закон поправка продлевает этот срок до конца 2022 года. В АТОР рассказали, что мешает россиянам поехать за границу летом

"Сейчас мы на финальной стадии согласования его (постановления — ред.) со всеми заинтересованными ФОИВами…. С учетом всех моментов, которые нам нужно пройти, думаю, что в течение февраля внесем его в правительство и до конца февраля оно будет принято", — уточнила она.

"Продление отсрочки обязательств будет действовать только по закрытым странам (страны, с которыми не восстановлено регулярное авиасообщение, а также те, которые не принимают россиян с туристическими целями — ред). А по открытым (в их числе — Турция, Доминикана, Хорватия, Куба, Кипр — ред.) туроператоры должны будут в кратчайшие сроки выполнить обязательства перед туристами", — добавила Догузова.