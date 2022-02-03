МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Правительство России продлило меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма на 2022 год, сообщила пресс-служба кабмина. Авиа- и туркомпании просят не требовать тесты на ковид до полета в США

Так, в текущем году будут отменены взносы в резервный фонд объединения "Турпомощь" — как в 2020 и 2021 годах их размер составит символический 1 рубль вместо 50-500 тысяч рублей.

Кроме того, размеры отчислений в фонд персональной ответственности останутся на уровне 0,25% вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма.

Меры были введены правительством для поддержки туроператоров в период пандемии коронавируса.