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Правительство продлило меры поддержки туроператоров
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Правительство России продлило меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма на 2022 год, сообщила пресс-служба кабмина. Так, в текущем году будут отменены взносы в... ПРАЙМ, 03.02.2022
бизнес, новости, туризм, правительство рф, туризм, туроператоры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Правительство России продлило меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма на 2022 год, сообщила пресс-служба кабмина.
Так, в текущем году будут отменены взносы в резервный фонд объединения "Турпомощь" — как в 2020 и 2021 годах их размер составит символический 1 рубль вместо 50-500 тысяч рублей.
Кроме того, размеры отчислений в фонд персональной ответственности останутся на уровне 0,25% вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма.
Меры были введены правительством для поддержки туроператоров в период пандемии коронавируса.