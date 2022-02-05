МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Египет опередил Россию по бронированию туров на 14 февраля — в 2022 году на египетские курорты планируют отправиться порядка 40% туристов, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию путевок Level.Travel. Ростуризм отмечает высокий спрос на туры с кешбэком

В свою очередь в OneTwoTrip рассказали, что россияне на День всех влюбленных чаще всего покупают авиа- и железнодорожные билеты в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

"Самое популярное направление для встречи 14 февраля в 2022 году — египетские курорты. Туда отправятся 40% пар, путешествующих с Level.Travel, а средний чек на двоих составляет 75,5 тысячи рублей. На втором месте — российские курорты, тут в приоритете — морское побережье. Туда отправятся 25%, а средний чек по направлению — 54,3 тысячи рублей", — рассказали в сервисе.

В компании отметили, что в 2021 году на День всех влюбленных 41% туристических пар отправились отдыхать по России. Тогда на втором месте была Турция с долей бронирования в 25%, а Египет отошел на третье место — ему досталось 11% туристов. На курорты Египта тогда не было прямых авиаперелетов из России.

"В этом году среди экзотических направлений лидирует Доминикана, где День святого Валентина встретят 9% наших туристов. Средний чек на двоих тут составит 238 тысяч рублей", — сообщили в Level.Travel.

В 2021 году среди экзотических направлений в топе была Танзания, куда отправились 8% путешествующих пар.

МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ — ЛИДЕРЫ ПО РОССИИ

Аналитики сервиса по планированию путешествий OneTwoTrip проанализировали заказы, оформленные на двух человек с отправлением 11–12 февраля и возвращением по 15 февраля. "Чаще всего клиенты сервиса приобретают авиабилеты ко Дню святого Валентина в Москву — доля бронирований составила 21,2% от всех авиазаказов. Средняя стоимость перелета туда-обратно в столицу на человека составляет 6,1 тысячи рублей", — рассказали в компании. Египет обновил правила въезда в страну

По данным сервиса, на втором месте Санкт-Петербург. Доля бронирований туда составила 17,6%. Отправиться в северную столицу в среднем можно за 6,6 тысячи рублей.

"На третьем — Сочи с долей бронирований 15,3%, перелет сюда обойдется в среднем в 7,6 тысячи рублей. Четвертую строку занял Стамбул, пятую — Калининград, шестую — Мурманск", — сказали в компании.

Замыкают топ-10 популярных авианаправлений для празднования Дня всех влюбленных Симферополь, Кавказские Минеральные Воды, а также Ереван и Казань.

В сервисе отметили, что среди популярных железнодорожных направлений также лидируют Москва с долей бронирований 26,8%, Санкт-Петербург — 11,7% и Сочи — 2,9%. Средняя стоимость поездки на человека в одну сторону составит 1,6 тысячи, 1 тысячу и 2 тысячи рублей соответственно.

В список также вошли Нижний Новгород, Тюмень, Краснодар, Казань. Далее следуют Хабаровск, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. При этом чаще всего железнодорожные направления рассматриваются жителями близлежащих городов.