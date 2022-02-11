МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Предложения нового закона о туризме призваны увеличить защищенность средств туристов и не приведут к росту стоимости туров, заявила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Ростуризм отмечает высокий спрос на туры с кешбэком

Разработанный Ростуризмом проект закона "О туризме и туристической деятельности в РФ" призван заменить действующий закон от 1996 года 123-ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ". В настоящий момент идут общественные обсуждения проекта. Так, в ассоциации "Турпомощь" высказывали опасения корреспонденту РИА Новости, что предложенные изменения не решают существующих проблем на рынке, а значительно ухудшают положение его участников и могут повысить стоимость туров для туристов.

"Предложения, которые содержатся в проекте нового закона о туризме, не приведут к росту цен на туры, поскольку себестоимость туристических услуг не изменится. При этом законопроект многократно увеличивает защищенность средств туристов", — объяснила Догузова.

Глава Ростуризма подчеркнула, что закон не создает дополнительную финансовую нагрузку на действующих туроператоров (сейчас их более 4,2 тысячи). "Напротив, мы предлагаем освободить действующих туроператоров от необходимости страховать свою ответственность. При этом они будут делать взносы в единый фонд коллективной ответственности, а не как сейчас – в два, коллективный и персональный", — сказала Догузова. Посол Маслов рассказал об увеличении потока российских туристов в Грецию

По ее словам, страховать свою ответственность будут "только новые туроператоры, впервые выходящие на рынок, и только в первые два года работы". "Это делается для того, чтобы в туризме не появлялись фирмы-однодневки. При этом правила будут едины для всех новых туроператоров, потому что ошибочно думать, что проблемы есть только на рынке выездного туризма", — пояснила глава Ростуризма, напомнив, что на прошлой неделе ведомство исключило из реестра двух внутренних туроператоров, которые брали у туристов деньги, но не отправляли их на отдых.

"Сейчас суммы выплат по таким случаям составляют менее 5% от стоимости тура. Это несправедливо и результат неэффективно работающей системы", — считает Догузова.

Поэтому Ростуризм предлагает повысить порог входа для новых туроператоров и в целом поменять систему финансовых гарантий: установить сумму страхового обеспечения в размере 25 миллионов рублей (средний годовой оборот небольшого туроператора). "Способность впервые выходящей на рынок компании застраховать свою ответственность перед туристами на 25 миллионов рублей (такая страховка стоит примерно 350 тысяч рублей) – это дополнительная гарантия надежности и платежеспособности…. Если же у компании пока нет средств, чтобы обеспечить такой объем страхования своей ответственности, есть возможность начать работу в формате турагентсткой деятельности и со временем, при желании, выйти на туроператорский рынок", — заключила Догузова.