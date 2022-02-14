МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Число российских туристов на Кипре вырастет в связи со снятием всех ограничений на авиаперевозку с этой страной, а сами туры станут дешевле, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Россия с 21 февраля наращивает авиасообщение с тремя странами

Ранее в феврале сообщалось, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение с 1 марта снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов на Кипр из российских аэропортов, открытых для международных полетов.

"Так как Кипр — популярное направление, и в связи с открытием чартеров, в данную страну будет однозначное увеличение турпотока", — сказал Горин, отметив, что Кипр популярен среди туристов и в преддверии летнего сезона введение полноформатных перевозок "позволит сделать больше предложений".

Горин пояснил, что "чартерные перевозки, как правило, на 20-30% дешевле регулярных рейсов". Кроме того, большему предложению и лучшим ценам способствует отсутствие квот на полеты в страну. "В период пандемии, когда были временные ограничения, именно стоимость перевозки являлась определяющей в туристической поездке. Нужно отметить, что в рамках турпакета доля стоимости турпоездки составляет 50-70% в зависимости от страны", — напомнил вице-президент РСТ. Туроператоры нашли конкурента курортам Турции и Египта

В свою очередь в пресс-службе туроператора "Интурист" РИА Новости рассказали, что снятие всех ограничений на авиаперевозку с Кипром и облегченные правила въезда на остров позволят туроператорам заявить больше чартерных рейсов из регионов. "По всем прогнозам Кипр войдет в топ-3 популярных выездных направлений уже на майские праздники", — рассказали в пресс-службе.

В то же время в связи с тем, что Кипр популярен для отдыха у туристов из Великобритании и Германии, "Интурист" ожидает, что, как и в допандемийные годы, "достаточно быстро самые востребованные отели начнут выставлять стоп-сейл, а цены на размещение будут ползти вверх".