Израиль с 1 марта будет пускать в страну не вакцинированных туристов
Израиль с 1 марта будет пускать в страну не вакцинированных туристов, но с двумя ПЦР-тестами
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 фев — ПРАЙМ. Израиль с 1 марта будет пускать как вакцинированных, так и не вакцинированных от коронавируса туристов, но с двумя ПЦР-тестами. Это следует из заявления канцелярии премьер-министра страны.
Уточняется, что один ПЦР-тест будет необходимо сдать перед вылетом, а второй — после посадки в Израиле.
Таким образом израильский премьер Нафтали Беннет и министр здравоохранения страны Ницан Горовиц перешли к смягчению кронавирусных ограничений.
https://1prime.ru/tourism/20220220/836109774.html
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