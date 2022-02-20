ТЕЛЬ-АВИВ, 20 фев — ПРАЙМ. Израиль с 1 марта будет пускать как вакцинированных, так и не вакцинированных от коронавируса туристов, но с двумя ПЦР-тестами. Это следует из заявления канцелярии премьер-министра страны.

Уточняется, что один ПЦР-тест будет необходимо сдать перед вылетом, а второй — после посадки в Израиле.

Таким образом израильский премьер Нафтали Беннет и министр здравоохранения страны Ницан Горовиц перешли к смягчению кронавирусных ограничений.