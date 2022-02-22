АТОР: Туристический поток из РФ в Турцию в январе достиг рекордных 135 тысяч человек
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Туристический поток из России в Турцию в январе поставил абсолютный рекорд, страну посетило почти 135 тысяч человек, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Согласно опубликованным официальным статистическим данным министерства культуры и туризма Турции, в январе в страну иностранцами было совершено 1,3 миллиона поездок. Каждая десятая поездка из этого количества – из России. Всего россияне совершили в январе 2022 года 134,2 тысячи поездок и вот уже второй год оказываются на первом месте среди всех въездных рынков Турции по количеству прибытий в январе", — сказала Ломидзе.
"Важнее, однако, то, что количество поездок россиян в Турцию в январе превысило допандемийные показатели. В январе 2019 года в Турцию россиянами было совершено 91,7 тысячи поездок, в январе 2020 года – уже 130,6 тысячи поездок, что стало рекордом. В 2021 году январь показал в Турции только 89,4 тысячи прибытий. Показатель января 2022 года, таким образом, на 2,8% больше, чем в рекордном январе 2020 года", — добавила она.
Глава АТОР при этом отметила, что направление российского зимнего турпотока в Турцию в этом году немного скорректировало свой вектор. "Если до пандемии, в январе 2020 года, 43,8% российских поездок пришлись на Анталью, то в январе 2022 года – только 32,2%. Количественно турпоток в Анталью в январе 2022 года тоже оказался меньше, чем в первом месяце 2020 года — 43,2 тысячи против 57,2 тысячи прибытий", — уточнила она.
Ломидзе в связи с этим отметила явный рост популярности Стамбула. "На долю этого турецкого мегаполиса в январе 2020 года пришлись практически две трети всех российских поездок – а именно 64,8%. В допандемийном январе 2020 года доля Стамбула была существенно меньше – 48,6% от российского турпотока в Турцию в этом месяце", — указала глава ассоциации.
"Стамбул этой зимой пользуется повышенным спросом. В условиях закрытия практически всех близких экскурсионных и городских зарубежных направлений для россиян Стамбул стал им заменой, аккумулировав поток любителей такого вида туризма из России", — заключила Ломидзе.
https://1prime.ru/tourism/20220222/836132995.html