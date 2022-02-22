МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Туристический поток из России в Турцию в январе поставил абсолютный рекорд, страну посетило почти 135 тысяч человек, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Туроператоры ждут роста цен на перелеты по России

"Согласно опубликованным официальным статистическим данным министерства культуры и туризма Турции, в январе в страну иностранцами было совершено 1,3 миллиона поездок. Каждая десятая поездка из этого количества – из России. Всего россияне совершили в январе 2022 года 134,2 тысячи поездок и вот уже второй год оказываются на первом месте среди всех въездных рынков Турции по количеству прибытий в январе", — сказала Ломидзе.

"Важнее, однако, то, что количество поездок россиян в Турцию в январе превысило допандемийные показатели. В январе 2019 года в Турцию россиянами было совершено 91,7 тысячи поездок, в январе 2020 года – уже 130,6 тысячи поездок, что стало рекордом. В 2021 году январь показал в Турции только 89,4 тысячи прибытий. Показатель января 2022 года, таким образом, на 2,8% больше, чем в рекордном январе 2020 года", — добавила она.

Глава АТОР при этом отметила, что направление российского зимнего турпотока в Турцию в этом году немного скорректировало свой вектор. "Если до пандемии, в январе 2020 года, 43,8% российских поездок пришлись на Анталью, то в январе 2022 года – только 32,2%. Количественно турпоток в Анталью в январе 2022 года тоже оказался меньше, чем в первом месяце 2020 года — 43,2 тысячи против 57,2 тысячи прибытий", — уточнила она.

Ломидзе в связи с этим отметила явный рост популярности Стамбула. "На долю этого турецкого мегаполиса в январе 2020 года пришлись практически две трети всех российских поездок – а именно 64,8%. В допандемийном январе 2020 года доля Стамбула была существенно меньше – 48,6% от российского турпотока в Турцию в этом месяце", — указала глава ассоциации.

"Стамбул этой зимой пользуется повышенным спросом. В условиях закрытия практически всех близких экскурсионных и городских зарубежных направлений для россиян Стамбул стал им заменой, аккумулировав поток любителей такого вида туризма из России", — заключила Ломидзе.