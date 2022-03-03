Туроператоры: туры на март в Египет и Турцию предлагаются россиянам по существенно заниженным ценам
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российские туроператоры стали предлагать путешественникам туры в Египет и Турцию на март с высокими скидками, с целью минимизировать потери от непроданных билетов, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"Сейчас, спустя пару лет, появились так называемые "горящие туры". Это те туры, которые туроператоры продают с существенной скидкой. Сегодня такие туры составляют 65% от всех мартовских предложений. Дисконт на туры в Турцию и Египет на ближайшие две недели в среднем составляет 25%. На фоне шока, несмотря на то, что рубль стал дороже, туроператоры сократили свою маржинальность из-за низкого спроса и высокого предложения", — сообщил директор по развитию турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.
С этим согласился и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Он пояснил, что у туроператоров сейчас плохо продаются места, заквотированные на направлениях Турции и Египта. "В таком же формате сейчас и Арабские Эмираты показывают туры: когда очень много места в самолетах, в отелях, но они просто не продаются. Это попытка хоть как-то простимулировать продажи", — уточнил он.
Ранее Ростуризм после переговоров с представителями Турции, Египта и Туниса сообщил, что эти страны ждут российских туристов и не планируют введение каких-либо ограничений в отношении России, а также выразили заинтересованность в увеличении турпотока из РФ.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://1prime.ru/tourism/20220303/836246581.html