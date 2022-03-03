МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российские туроператоры стали предлагать путешественникам туры в Египет и Турцию на март с высокими скидками, с целью минимизировать потери от непроданных билетов, рассказали РИА Новости представители отрасли. Туроператоры объяснили, как будут компенсировать отмененные туры

"Сейчас, спустя пару лет, появились так называемые "горящие туры". Это те туры, которые туроператоры продают с существенной скидкой. Сегодня такие туры составляют 65% от всех мартовских предложений. Дисконт на туры в Турцию и Египет на ближайшие две недели в среднем составляет 25%. На фоне шока, несмотря на то, что рубль стал дороже, туроператоры сократили свою маржинальность из-за низкого спроса и высокого предложения", — сообщил директор по развитию турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.

С этим согласился и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Он пояснил, что у туроператоров сейчас плохо продаются места, заквотированные на направлениях Турции и Египта. "В таком же формате сейчас и Арабские Эмираты показывают туры: когда очень много места в самолетах, в отелях, но они просто не продаются. Это попытка хоть как-то простимулировать продажи", — уточнил он.

Ранее Ростуризм после переговоров с представителями Турции, Египта и Туниса сообщил, что эти страны ждут российских туристов и не планируют введение каких-либо ограничений в отношении России, а также выразили заинтересованность в увеличении турпотока из РФ.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.