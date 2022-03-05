МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. РЖД запустили на своем официальном сайте для пассажиров отечественный сервис для бронирования отелей и экскурсий, сообщает компания. Путин рассказал о развитии авиационной отрасли России в условиях санкций

В пятницу стало известно, что Booking.com, будучи голландской компанией, вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране. Booking был самым крупным подобным сервисом в России, на него приходилось около 35-40% бронирований, а в ряде регионов и больше.

"Запустили на сайте для пассажиров отечественный сервис для бронирования отелей и экскурсий. Пользователю необходимо перейти по ссылке travel.rzd.ru, выбрать подходящий вариант проживания и произвести оплату. В системе представлена информация об услугах отелей, рейтинги, условия бронирования, а также отзывы путешественников", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.

Уточняется, что одновременно с бронированием отеля пользователи могут заказать экскурсии. Им будет представлена полная информация об экскурсионной программе, дате проведения и условиях бронирования.

По данным РЖД, сервис создан на отечественном программном обеспечении. Сейчас к нему подключены порядка 60 тысяч объектов размещения. Этот перечень будет дополняться.