МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Ростуризм рекомендует туроператорам с 6 марта продавать туры за рубеж только с перевозкой самолетами авиакомпаний, не затронутыми ограничениями, заявили в пресс-службе ведомства. Путин рассказал о развитии авиационной отрасли России в условиях санкций

"В сложившихся условиях Ростуризм рекомендует туроператорам в сфере выездного туризма с 00:00 по московскому времени 6 марта реализовывать и отправлять исключительно в туры за рубеж, которые включают перевозку воздушными судами авиакомпаний, не затронутыми ограничениями. А именно — российскими авиакомпаниями, у которых есть самолеты, по которым нет рисков изъятия борта за рубежом, а также иностранными авиакомпаниями, базирующимися в странах, не закрывших для нас "небо", — заявили в ведомстве.

"Если зарубежные туры включают перелет авиакомпаниями, не отвечающими этим условиям, мы рекомендуем туроператорам временно приостановить их продажу", — продолжили в Ростуризме.

В ведомстве уточнили, что ввиду рисков изъятия воздушных судов, российские авиакомпании и туроператоры вынуждены корректировать свои зарубежные программы, в том числе чартерные. Туристов также предупредили, что возможны задержки, переносы и отмены зарубежных рейсов российских авиакомпаний. "Иностранные авиакомпании также могут вносить изменения в свою полетную программу по независящим от нас причинам", — уточнили в Ростуризме.

"Туристы, по согласованию с туроператорами, вправе перенести сроки поездки на любые удобные туристу даты в течение года с выбором другого направления для отдыха, если это необходимо. Заменить в туре авиаперевозчика, если имеется такая необходимость и возможность у туроператора, а также подобрать другое решение, максимально учитывающее взаимные интересы обеих сторон", — уточнили в пресс-службе.

Росавиация ранее в субботу заявила, что с полуночи 6 марта выполнять зарубежные рейсы из России смогут только те российские авиакомпании, у которых есть самолеты, по которым отсутствуют риски изъятия в иностранных аэропортах. Также совершать полеты из России за рубеж смогут иностранные авиакомпании, базирующиеся в странах, которые не ограничили воздушное пространство для России.