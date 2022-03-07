МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Крупный российский туроператор Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолётов, сообщила в своём Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова. В США признали, что ограничения против России будут иметь цену

"По рекомендации Росавиации Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолётов", — написала Догузова.

Она уточнила, что рейсы для возвращения в Россию продолжаются, "туроператор поможет своим туристам вернуться домой", — добавила глава ведомства.

"Просим туристов оставаться на связи с представителями туроператора, чтобы быть в курсе всех изменений", — заключила она.