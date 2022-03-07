Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям
Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям из-за риска ареста самолетов
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Крупный российский туроператор Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолётов, сообщила в своём Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.
"По рекомендации Росавиации Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолётов", — написала Догузова.
Она уточнила, что рейсы для возвращения в Россию продолжаются, "туроператор поможет своим туристам вернуться домой", — добавила глава ведомства.
"Просим туристов оставаться на связи с представителями туроператора, чтобы быть в курсе всех изменений", — заключила она.
https://1prime.ru/tourism/20220307/836293477.html
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