МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Тысячи самостоятельных российских туристов и тех, кто приобретал билеты у S7, "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний", находятся сейчас в Таиланде, Арабских Эмиратах, Турции и Египте и испытывают трудности с возвращением домой из-за отсутствия прямых рейсов и высоких цен на билеты, сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли. Российские туристы на фоне санкций перестали бронировать туры

На прошлой неделе "Аэрофлот" сообщил, что с 8 марта приостанавливает выполнение всех рейсов за рубеж, за исключением белорусского направления. Также об отмене всех рейсов за рубеж с 5 марта ранее сообщил S7. В свою очередь "Уральские авиалинии" отменили рейсы в ОАЭ, Армению, Израиль и Азербайджан до 26 марта, а в Египет — до 20 мая.

"Больше всего проблем возникает у пассажиров авиакомпаний S7, "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии". И тут речь идет сколько не о самостоятельных туристах, а о пассажирах, которые приобретали билеты этих компаний. Вопрос лежит в плоскости ограниченных возможностей перевозчиков для вывоза десятков тысяч этих пассажиров", — сказал представитель отрасли.

Он отметил, что больше всего запросов на возвращению в России поступает из Таиланда. Также большое число подобных запросов наблюдается из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Египта, Мальдив, Болгарии и Кипра. Есть также пассажиры авиакомпаний и на Сейшелах, Кубе, в Мексике и Доминикане.

Главной проблемой является отсутствие прямого авиасообщения, а из-за стыковочных рейсов, которых не так много, цены на билеты дорогие, отметил эксперт. "Авиакомпании предлагают возврат средств за билеты, но на них сейчас уже ничего не купить. Вывозной чек варьируется от 80 до 450 тысяч рублей в одну сторону. Тогда как изначальный билет в среднем стоил 40 тысяч рублей. А пассажирам возвращается только половина от неиспользованного маршрута", — сказал он.

Эксперт уточнил, что резкий рост цен связан и с курсом доллара — при пересчете в международных системах бронирования он составляет уже 126 рублей, а при покупке билетов составлял 80. "Помимо проблем с тем, что российские авиакомпании практически полностью прекратили полеты, есть сложности со сбором информации: пассажиры авиакомпаний не получают точной информации о датах полета" — добавил эксперт, отметив, что самостоятельные туристы также вынуждены за свой счет оплачивать проживание и питание, дожидаясь рейса в Россию.

ПУТИ ВЫХОДА ИЗ СИТУАЦИИ

По мнению эксперта, в этой ситуации необходимо увеличить количество гуманитарных рейсов с помощью иностранных авиакомпаний, так как для российских полеты за рубеж ограничены. По его словам, случались аресты российских бортов за рубежом, что существенно осложняет вылет отечественных воздушных судов за границу.

"Помимо покупки билета на стыковочных рейсах, у самостоятельных туристов есть возможность попасть на рейсы с организованными туристами, которые формируют туроператоры при наличии свободных мест", — добавил он.

Эксперт отрасли также советует тем, кто все-таки планирует свое путешествие, учитывать риски закрытия авиасообщения и иметь наличные деньги. По информации источника РИА Новости, некоторые туроператоры, страхуясь от форс-мажорных ситуаций, стали брать расписку с туристов о том, что они не несут за них ответственность в случае непредвиденных обстоятельств.