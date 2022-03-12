МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Отели ушедших с российского рынка международных брендов продолжат работу в стране, так как 99% из них находятся в российской собственности, рассказали РИА Новости представители отрасли. Colgate-Palmolive сокращает ассортимент товаров в России

В последние дни наблюдается массовый уход зарубежных гостиничных брендов с российского рынка. Приостановили партнерские отношения с российскими компаниями и открытие новых отелей такие гостиничные сети, как Accor (бренды Novotel, Ibis), IHG (бренды LXR Hotels & Resorts, Hilton), Hyatt, Marriott, Sokos. Однако в России продолжают свою деятельность отели Radisson Hotel Group, Four Seasons Hotels, Rixos Hotels.

"Уходят только бренды. Как правило, 99% объектов гостиничной сферы находятся в собственности российских компаний или бенефициаров. Уход брендов не катастрофичен. Все команды, которые работают на действующих объектах продолжат это делать", — сказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов подтвердил, что подавляющее большинство зарубежных отельных брендов в России работает по франшизе. Он также рассказал, что их объем составляет около 3-4% от общего номерного фонда России.

Эксперты уточнили, что уход международных брендов скажется на развитии, однако, недостроенные проекты могут быть подхвачены российскими инвесторами. "При поддержке правительства, консолидации российских инвесторов и создании дополнительных условий бизнесменам недостроенные проекты могут быть переданы другим управляющим компаниям и запущены российскими компаниями под российскими брендами", — добавил президент ОСИГ.

По мнению Волкова, уход зарубежных брендов может отразиться на крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Москва, где их существенное количество. "При этом в России развивать такие бренды как Azimut Hotels и Cosmos Hotel Group будет легче. У них хороший шанс себя проявить и подхватить строящиеся объекты", — добавил он.