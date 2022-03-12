МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Оптимальные туристические направления для марта — Москва, Санкт-Петербург, Крым и Краснодарский край, заявил в интервью RT вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Туроператоры Подмосковья расказали о росте цен на путешествия

При этом он отметил, что на сегодняшний день география остается очень широкой — популярностью пользуются практически все регионы России.

Барзыкин напомнил о возобновлении с 15 марта программы туристического кешбэка, которая позволит отдохнуть по оптимальной цене и совершить культурно-познавательные экскурсии.

Ранее в марте были названы самые популярные внутрироссийские направления для отдыха на майских праздниках. Это Крым, Сочи, Анапа, Геленджик, Калининград и Кавказские Минеральные Воды.