Россиянам назвали лучшие туристические направления для марта
Вице-президент Барзыкин: лучшие места для туризма в марте - Москва, Санкт-Петербург и Юг России
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Оптимальные туристические направления для марта — Москва, Санкт-Петербург, Крым и Краснодарский край, заявил в интервью RT вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
При этом он отметил, что на сегодняшний день география остается очень широкой — популярностью пользуются практически все регионы России.
Барзыкин напомнил о возобновлении с 15 марта программы туристического кешбэка, которая позволит отдохнуть по оптимальной цене и совершить культурно-познавательные экскурсии.
Ранее в марте были названы самые популярные внутрироссийские направления для отдыха на майских праздниках. Это Крым, Сочи, Анапа, Геленджик, Калининград и Кавказские Минеральные Воды.
https://1prime.ru/tourism/20220312/836353239.html
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