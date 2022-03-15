МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Российских туроператоров освободили от взносов в персональный и резервный фонды "Турпомощи", говорится в соответствующем постановлении правительства. При этом туроператоры должны по-прежнему делать взносы на содержание этой организации, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Россиянам назвали лучшие туристические направления для марта

"Туроператоры освобождаются от взносов в персональный и резервный фонды "Турпомощи". Но они по-прежнему должны делать взносы на содержание этой организации. И у некоторых крупных компаний это внушительные суммы. Впрочем, согласно закону об основах туристической деятельности, эти взносы могут быть уменьшены на общем собрании организации", — рассказали в АТОР.

Помимо этого, в ассоциации отметили, что в постановлении предусмотрен единый размер финансовой гарантии для туроператоров в сфере выездного туризма.

"Он составляет 10 миллионов рублей вне зависимости от оборотов компании. Льготы на финансовое обеспечение будут действовать до 31 октября 2023 года. Это послабление очень важно как минимум потому, что застраховаться на 50 миллионов сейчас практически невозможно. Кроме того, есть крупные туроператоры, у которых прошлый год был относительно успешным благодаря открытым массовым направлениям, и они должны повысить размер фингарантии. Но в этом году достраховаться из-за сложившейся ситуации не получается", — отметили эксперты.

В АТОР отметили, что минимальная планка в 10 миллионов рублей установлена и для новых туроператоров, которые только выходят на рынок выездного туризма. "Напомним, что ранее страховка в размере 10 миллионов рублей была доступна только тем компаниям, у которых оборот в сфере выездного туризма за предыдущий год составлял не более 40 миллионов рублей", — заключили в ассоциации.