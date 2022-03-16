МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Группа российских туристов из 46 человек уже шестые сутки не может вернуться домой из турецкой Антальи, причина — постоянный перенос рейса, рассказали РИА Новости сами путешественники. Российские туристы могут полететь в путешествие без пересадки в 15 стран

"Тур брали через турагентство Sarabi Travel, перевозчик — Azur Air. С нами присутствует гид от фирмы, который передаёт информацию от турфирмы и перевозчика. Мы должны были улететь по билетам 11 марта в Минеральные Воды, но рейс не состоялся. С тех пор рейс перенесли ужетуризс три раза. 13 марта нам скинули информацию о том, что вылет у нас будет 16 марта в Москву ("Внуково"). Заверили, что точно улетим. Но со вчерашнего дня данный рейс находится в статусе отмененного, это подтвердили представители фирмы", — рассказала россиянка Лилия.

"Вчера дозванивались в "Аэрофлот", чтобы воспользоваться вывозными рейсами от России, но нам сказали, что за них нужно заплатить по 55 тысяч рублей с человека, так как покупали билеты мы у другого перевозчика. В посольстве России отвечают, что "все вопросы к туроператору", заявление на вывоз туристов, на "Госуслугах" без ответа", — добавила она.

Туристка также добавила, что 16 марта подошло время оплаты за пребывание в отеле, но у путешественников в связи с санкционными ограничениями перестали работать банковские карты и заканчиваются наличные деньги, так как тур начался 4 марта. Ростуризм подготовит предложения по организации летнего отдыха россиян

Директор Sarabi Travel Ресул Рызаоглу рассказал РИА Новости, что со своей стороны туркомпания на одни сутки, продлила всем 46 туристам проживание в отеле. "Туристы не брошены. С ними сутками находятся наши гиды. Мы контролируем ситуацию, находимся в постоянной связи с авиаперевозчиком. Мы понимаем сложившуюся ситуацию. Но в ней ни мы, ни авиакомпании не виноваты. Туристам надо набраться терпения. Их обязательно вывезут. Тем, кто не может ждать, предлагается отправиться на регулярных рейсах других авиакомпаний", — сказал он.

Рызаоглу добавил, что болеющим туристам помогли с покупкой лекарств. У кого не было денег, помогли связаться с родственниками, которые оплатили их пребывание через российский офис компании. Директор турфирмы уточнил, что авиакомпания дала гарантии и туристов вывезут 18 марта.

Ростуризм в среду сообщил, что форму обратной связи на "Госуслугах" заполнили более 10,5 тысячи самостоятельных туристов из России, которые находятся за рубежом и желают вернуться домой. Больше всего самостоятельных туристов находится в Таиланде. Также наши самостоятельные туристы есть в Египте, в странах Латинской Америки, в ОАЭ и на Мальдивах, и в ряде других стран.

Помимо этого, туроператоры обеспечили возвращение из-за рубежа более 80% организованных туристов – это порядка 75 тысяч россиян. Больше всего организованных туристов из России на текущий момент находится в Египте. Кроме того, часть организованных туристов находится в Турции, ОАЭ и Доминикане, а также во Вьетнаме и в Таиланде.