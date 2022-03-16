МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Группа российских туристов из 46 человек уже шестые сутки не может вернуться домой из турецкой Антальи, причина — постоянный перенос рейса, рассказали РИА Новости сами путешественники.

Шри-Ланка

Российские туристы могут полететь в путешествие без пересадки в 15 стран

"Тур брали через турагентство Sarabi Travel, перевозчик — Azur Air. С нами присутствует гид от фирмы, который передаёт информацию от турфирмы и перевозчика. Мы должны были улететь по билетам 11 марта в Минеральные Воды, но рейс не состоялся. С тех пор рейс перенесли ужетуризс три раза. 13 марта нам скинули информацию о том, что вылет у нас будет 16 марта в Москву ("Внуково"). Заверили, что точно улетим. Но со вчерашнего дня данный рейс находится в статусе отмененного, это подтвердили представители фирмы", — рассказала россиянка Лилия.

"Вчера дозванивались в "Аэрофлот", чтобы воспользоваться вывозными рейсами от России, но нам сказали, что за них нужно заплатить по 55 тысяч рублей с человека, так как покупали билеты мы у другого перевозчика. В посольстве России отвечают, что "все вопросы к туроператору", заявление на вывоз туристов, на "Госуслугах" без ответа", — добавила она.

Туристка также добавила, что 16 марта подошло время оплаты за пребывание в отеле, но у путешественников в связи с санкционными ограничениями перестали работать банковские карты и заканчиваются наличные деньги, так как тур начался 4 марта.

В Сочи открыт пляж

Ростуризм подготовит предложения по организации летнего отдыха россиян

Директор Sarabi Travel Ресул Рызаоглу рассказал РИА Новости, что со своей стороны туркомпания на одни сутки, продлила всем 46 туристам проживание в отеле. "Туристы не брошены. С ними сутками находятся наши гиды. Мы контролируем ситуацию, находимся в постоянной связи с авиаперевозчиком. Мы понимаем сложившуюся ситуацию. Но в ней ни мы, ни авиакомпании не виноваты. Туристам надо набраться терпения. Их обязательно вывезут. Тем, кто не может ждать, предлагается отправиться на регулярных рейсах других авиакомпаний", — сказал он.

Рызаоглу добавил, что болеющим туристам помогли с покупкой лекарств. У кого не было денег, помогли связаться с родственниками, которые оплатили их пребывание через российский офис компании. Директор турфирмы уточнил, что авиакомпания дала гарантии и туристов вывезут 18 марта.

Ростуризм в среду сообщил, что форму обратной связи на "Госуслугах" заполнили более 10,5 тысячи самостоятельных туристов из России, которые находятся за рубежом и желают вернуться домой. Больше всего самостоятельных туристов находится в Таиланде. Также наши самостоятельные туристы есть в Египте, в странах Латинской Америки, в ОАЭ и на Мальдивах, и в ряде других стран.

Помимо этого, туроператоры обеспечили возвращение из-за рубежа более 80% организованных туристов – это порядка 75 тысяч россиян. Больше всего организованных туристов из России на текущий момент находится в Египте. Кроме того, часть организованных туристов находится в Турции, ОАЭ и Доминикане, а также во Вьетнаме и в Таиланде.