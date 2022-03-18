МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Новый курортный город в Крыму, о котором говорил глава республики Сергей Аксенов, по развитию инфраструктуры может стать аналогом Анталии в Турции или города Санья на острове Хайнань в КНР, заявил РИА Новости сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Крым заявил о возобновлении экономических отношений с Херсонской областью

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на западном побережье полуострова может быть построен город на 50 тысяч жителей, предложения по его расположению будут внесены в правительство России до 1 апреля. Рассматриваются два варианта — в Сакском и Симферопольском районах.

"Это очень интересное и правильное предложение. Оно позволяет планировать новый курортный масштабный проект сродни турецкой Анталии или курортному городу Санья на острове Хайнань в Китае", — сказал Цеков. По его словам, реализовав этот проект, Крым получит современный курорт международного уровня.

В свою очередь первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс подчеркнул, что проект станет знаковым для полуострова. "Это политически и экономически знаковый проект, который будет способствовать развитию Крыма", — подчеркнул вице-спикер.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".