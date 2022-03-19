МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Российские туроператоры считают Индию перспективным направлением и готовы возобновить продажу туров в эту страну после решения вопросов, связанных с авиаперевозкой, рассказали РИА Новости представители отрасли. Туроператоры ожидают роста продаж внутренних туров

Москва и Нью-Дели будут наращивать количество авиарейсов, Индия может принять больше туристов из РФ, заявил в пятницу посол России в Индии Денис Алипов. По его словам, в настоящее время рейсы между Москвой и Нью-Дели осуществляет авиакомпания Air India, в ближайшем будущем количество рейсов будет увеличено.

"Туры в Индию были представлены в ассортименте "Интуриста" до пандемии. В нынешней ситуации, если вопрос с авиаперевозкой удастся решить положительным образом, мы готовы рассматривать возможность скорейшего открытия продаж туров на индийском направлении", — прокомментировали в пресс-службе туроператора.

Прорабатывают запуск направления и в туроператоре Fun&Sun (ранее — "TUI Россия"). В Anex Tour также оценили направление как перспективное, но отметили, что вопрос перевозки сыграет главную роль. "Для нас важны два фактора: доступность физическая и спрос. В условиях ограниченного количества предложений идет проработка всех вариантов", — пояснили в туроператоре.

В "Интуристе" рассказали, что Индия — бюджетное направление, основная часть стоимости тура обычно приходится на авиаперевозку. В туроператоре также отметили рост спроса на направлении за последний месяц, добавив, что больше всего вопросов от туристов приходит по процедуре подачи документов на получение визы в Индию.

"Отметим также, что Индия рассматривается как один из крупнейших ресурсных рынков во въездном туризме. Усиление прямого авиасообщения однозначно повлечет за собой и оживление на рынке въездного туризма", — сказали в туркомпании.