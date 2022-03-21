МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Итальянская туристическая индустрия страдает от отсутствия российских туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Das Erste. Льготы компаниям из сфер IT и туризма одобрены в первом чтении

В 2019 году в Италии побывали 1,7 миллиона россиян, которые потратили в стране почти миллиард евро. Но сегодня в связи с украинским кризисом рассчитывать на них не приходится, что, как подчеркивает Das Erste, приводит многие итальянские компании турсектора в отчаяние.

Отмечается, что российские граждане считаются в Италии наиболее активными потребителями товаров и услуг наравне с американцами и китайцами. И именно на россиян возлагала надежды пострадавшая в связи с пандемией COVID-19 туристическая отрасль Италии.

При этом издание констатирует, что значительное сокращение оборота за два года антиковидных ограничений оказалось крайне тяжелым для итальянской туриндустрии. Теперь же в связи с украинским кризисом отменяют путешествия в Италию американские и европейские туристы.

Туризм в Италии выступает как системообразующая отрасль, на которую до пандемии приходилось 13% ВВП страны.