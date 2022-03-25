МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Россияне продолжают планировать отдых за границей, и самым популярным зарубежным направлением на апрель-май у граждан стала Турция, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru. Его результаты имеются в распоряжении РИА Новости. Турция призвала создать новую модель безопасности между Россией и Западом

Специалисты подчеркнули, что рост курса валют и сложности авиаперевозок не остановили отдыхающих. Россияне на апрель и май уже запланировали поездки за рубеж. Большинство туристов, выбравших для себя отдых не в России, собираются съездить в Турцию. Таких путешественников — 66%", — отметили специалисты.

Согласно их информации, по популярности за Турцией следуют Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Абхазия. Аналитики также узнали, что российские туристы, как правило, выбирают этой весной путешествие на девять дней. Цена за тур в среднем составила 119 тысяч рублей.

"Мы ожидаем, что российские путешественники продолжат отдыхать в Турции, туроператоры уже готовят полетные программы на весну и лето в новых условиях. На данный момент это направление выбрали на лето более 50% поклонников заграничных курортов. Часть из них забронировали путешествия еще зимой", — объяснил директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

"Конечно, учитывая все риски, многие россияне предпочтут отечественные пляжи. Уже сейчас мы видим, что спрос на них составляет около 30% от всех купленных туров на июнь-август. Думаю, российские курорты в 2022 году имеют шансы занять лидирующие позиции по итогам сезона", — добавил он.