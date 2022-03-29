МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российские туроператоры заканчивают вывоз туристов из Египта, Турции, стран Европы и карибского бассейна, им понадобится еще несколько дней, чтобы завершить этот процесс, заявили РИА Новости представители отрасли. Туроператоры столкнулись с трудностями при вывозе туристов из Шри-Ланки

Завершили вывоз туристов из-за рубежа туроператоры "Русский Экспресс", "Интурист" и Fun&Sun. "27 марта "Интурист" завершил вывоз последних туристов из Египта. В середине марта был завершен вывоз туристов с курортов Турции, стран Европы и карибского региона", — рассказали в пресс-службе туроператора.

В пресс-службе Fun&Sun, в свою очередь, отметили, что первые путешественники отдыхающие по их линии, вернулись в Россию еще в начале марта из Болгарии и с острова Мадейра.

"В условиях ограниченного количества бортов с начала марта туроператор смог вывезти около 7 тысяч туристов, из них более 6 тысяч — из Египта. 26 марта компания завершила вывоз последних туристов из Египта", — сказал гендиректор Fun&Sun Тарас Демура, слова которого привели в сообщении пресс-службы.

Заканчивают вывоз туристов и в Anex Tour. "На сегодняшний день вывоз туристов находится на заключительном этапе. Мы планируем, что все гости вернутся домой в ближайшие дни", — отметили в туроператоре.

"За последние выходные, субботу и воскресенье, было вывезено 1,1 тысячи туристов, из которых 38 человек вернулись регулярными рейсами из ОАЭ, Мальдив, Шри-Ланки и Турции. Остальные — из Египта. Суммарно за прошлую неделю было вывезено более 3,4 тысячи человек, основное количество находилось в Египте. Всем туристам было продлено проживание и питание на время ожидания рейса", — добавили в Anex Tour.

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ?

Говоря о заграничных путешествиях, в "Русском Экспрессе" отметили два тренда: поездки для оформления пластиковых карт Visa и Mastercard в Узбекистан и Армению и долгосрочные туры с возможностью уехать на один-три месяца.

В Fun&Sun сообщили, что россияне в конце марта и в апреле могут отправиться в тур в ОАЭ на блочных местах на регулярных рейсах авиакомпании Flydubai. "Наличие блоков позволяет предложить наиболее выгодные цены на пакеты", — пояснили к компании.

"Также для поклонников пляжного отдыха доступны туры на Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку, Бали, в Таиланд и Катар. Туры в эти страны туристы могут забронировать на базе регулярных перелетов. Для любителей экскурсионных туров есть туры в Турцию, Сербию, Армению и Азербайджан", — добавили в Fun&Sun.

Сегодня многие туроператоры переключают свое внимание на внутренний туризм. Так, в "Русском Экспрессе" сообщили, что сейчас в первую очередь продаются путевки по России, в том числе за счет кешбэка. Туроператоры отмечают хороший спрос на туры на курорты Краснодарского края, где лидер спроса — Сочи.

В четверг Ростуризм сообщил, что туроператоры совместно с авиакомпаниями вернули из-за границы более 90% организованных туристов – порядка 83 тысяч человек.