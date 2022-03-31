МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Туристические чартерные программы в весенне-летний период 2022 года запустят практически во все федеральные округа страны, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече правительства РФ с представителями туриндустрии. Туроператоры закончили вывоз российских туристов из-за рубежа

"Мы продолжаем запускать новые доступные направления для отдыха наших граждан в рамках чартерной программы… Так, на весенне-летний период у нас запускаются чартеры на Кавказ – в Чечню и Дагестан, в Калининградскую область, Татарстан, Тюменскую область, на Алтай, в Карелию, на Байкал (Бурятия), Камчатку и Сахалин. Это практически все федеральные округа – и прекрасная возможность открывать для людей новые направления для отдыха в стране", — сказала Догузова.

Кроме того, в пресс-службе Ростуризма отметили, что совместно с РЖД идет развитие нового формата железнодорожных круизов, когда поезд на время путешествия становится "отелем на колесах". Летом такие круизы отправятся в Карелию, регионы Северо-Запада, на Кавказ и на Байкал. Продолжительность такого путешествия составит от пяти до семи дней, также разработана линейка коротких маршрутов выходного дня.

Туроператоры РФ с 2020 года начали организовывать чартерные программы по регионам России при поддержке Ростуризма. Благодаря субсидированию половины стоимости фрахта самолета туристы имеют возможность приобрести пакетные туры в 1,5-2 раза дешевле.