МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Туроператор "Библио-Глобус" запустил продажу туров на чартерных рейсах из России в турецкую Анталью. Об этом сообщают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Pegas Touristik запускает чартеры в Анталью

Там рассказали, что полетная программа из Москвы в Анталью стартует с 9 апреля. Как и в случае с запуском чартеров в Египет, партнером "Библио-Глобус" на турецком направлении в апреле выступит авиакомпания Red Wings. Перелеты между Москвой и Антальей будут обслуживаться на лайнерах B-777-200.

Отмечается, что полетная программа "Библио-Глобуса" из Москвы в Анталью запланирована с 9 апреля по 26 октября. В АТОР указали, что в первой половине апреля у "Библио-Глобуса" планируется до двух рейсов в неделю из Москвы в Анталью, к концу месяца – три частоты. На первой неделе мая в расписании стоит четыре рейса в неделю, во второй половине мая и на июнь запланировано три частоты.

На старте полетной программы пакетный тур "Библио-Глобуса" в Анталью в отель три звезды на семь ночей с питанием "все включено" обойдется от 94,8 тысячи рублей на двоих, в отель четыре звезды — от 96,2 тысячи, в отель пять звезд — от 105,6 тысячи рублей.

Ранее в понедельник в АТОР сообщили, что туроператор Pegas Touristik запускает в апреле собственные чартерные программы в турецкую Анталью из московских аэропортов "Домодедово" и "Шереметьево", рейсы будет выполнять авиакомпания Pegas Fly.

Туроператор "Библио-Глобус" в начале апреля заявил чартерные туры на египетские курорты — Хургаду и Шарм-эш-Шейх — со 2 апреля, полеты в текущем месяце — до 29 апреля — будут выполняться на крыльях авиакомпании Red Wings.