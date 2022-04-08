МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Туроператорам России до конца года продлена отсрочка по обязательствам перед туристами по ковидным турам, долг за три месяца 2022 года сократился с 7 миллиардов до 5 миллиардов рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

"Правительство Российской Федерации продлило туроператорам возможность исполнить остающиеся обязательства по несостоявшимся из-за пандемии коронавируса турам до конца 2022 года. Речь идет о поездках, которые были приобретены у туроператоров до 31 марта 2020 года. Соответствующий закон был принят Государственной Думой в декабре прошлого года", — сообщили в Ростуризме.

Там же уточнили, что решение касается только туров в те страны, которые были закрыты в прошлом году для поездок с туристическими целями или по ним были существенные ограничения — а, значит, туроператор не мог в соответствии с постановлением предоставить предусмотренный равнозначный туристский продукт. "По этим странам до конца этого года туроператоры должны предложить туристу аналогичный турпродукт, или вернуть деньги", — сказали в ведомстве.

"Вместе с тем есть страны, по которым была возможность исполнить ковидные обязательства до конца прошлого года. Поэтому на эти страны принятое решение не распространяется, и туроператоры обязаны исполнять свои обязательства по ним уже сейчас – если это не сделано до конца прошлого года", — добавили в пресс-службе. Там же подчеркнули, что "сумма оставшегося долга составляет менее 5 миллиардов рублей". "Только за первый квартал 2022 года туроператоры сократили долг… с 7 миллиардов рублей до 5 миллиардов рублей", — сообщило ведомство.

Отсрочка не распространяется на туры в 25 стран, в числе которых Египет, Турция, ОАЭ, Доминикана, Катар, Иордания, Бахрейн, Мексика, Мальдивы, Абхазия, Куба, Сейшелы, Венесуэла, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Маврикий, Молдова, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия и на туры по России.

Аналогичная принятому решению мера действовала в период 2020-2021 годов и позволила бизнесу исполнить почти 90% имевшихся обязательств, а более чем 1,1 миллиона туристов получили услугу или вернули денежные средства, сообщил Ростуризм. При этом более половины туроператоров еще в прошлом году полностью выполнили свои обязательства перед туристами, а туроператорский рынок избежал массовых банкротств, добавили в пресс-службе.

"Решение правительства России стабилизирует ситуацию на рынке и создает юридические обоснования для компенсации или предоставления равнозначного продукта потребителям", — сказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.