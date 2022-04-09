МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Власти в Турции прорабатывают решение о финансировании проекта создания новой авиакомпании. Она будет заниматься исключительно перевозкой российских туристов на турецкие курорты. Об этом пишет газета Sabah.

Издание отмечает, что базироваться авиакомпания будет в аэропорту Антальи. Пока в "дорожную карту" включены три пункта. Это в частности кредиты под государственные гарантии для поддержки нескольких крупных принимающих компаний. Речь о тех, что лишились российских туристов из-за авиасанкций.

Для Турции также важен пункт, который подразумевает создание новой авиакомпании, к которой привлекут самолеты без рисков вторичных санкций, а также без страховых рисков. В этом случае могут уже привлечь лайнеры других авиакомпаний. Их временно передадут новому перевозчику.

Помимо этого, предусматривается выделение 1,5 миллиона кресел на рейсах Turkish Airlines для "пакетных" туристов. Данная мера уже реализуется.

Для Турции такое решение важно, так как поможет сохранить поток российских туристов, а также избежать арестов российских самолетов за границей.