МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Российские путешественники могут добраться до Дании и Швеции, которые возобновили выдачу российским гражданам виз. Для этого, чтобы сделать это, необходимо лететь с пересадками через Турцию или Ближний Восток, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Адвокат предупредил об обмане с оформлением карт зарубежных банков

Ранее в понедельник появилась информация о том, что на сайтах визового оператора VFS Global было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что Дания и Швеция возобновили выдачу виз российским гражданам, причем подать заявление можно на любую категорию.

"Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, так что прямым рейсом добраться в страны Скандинавии невозможно. Предстоит лететь с пересадками через Турцию — Стамбул, Анталью, или аэропорты Ближнего Востока — Дубай, Абу-Даби, Доха", — напомнили в АТОР.

Например, на рейсах турецкого бюджетного перевозчика Pegasus Airlines, который в апреле и мае возобновит рейсы из России в Турцию, на майские праздники с пересадкой в Стамбуле доступны перелеты из Москвы, отметили в ассоциации. Стоимость одной поездки в Стокгольм составит от 30,5 тысячи рублей на одного в одну сторону, Копенгаген и Осло — от 30 тысяч рублей в одну сторону.

"Отправиться в Скандинавию с туристическими целями, например, в Норвегию, через сухопутную границу, нельзя: выезд из России в Норвегию автотранспортом возможен только по веским причинам, к которым туризм не относится", — уточнили в АТОР.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.