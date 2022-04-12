МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Туризм и авиаперевозки в России могут сильно пострадать из-за санкций, введенных странами Запада против компаний и частных лиц РФ. говорится в докладе Всемирной торговой организации (ВТО), опубликованном во вторник.

"Западные санкции в отношении российских предприятий и частных лиц, вероятно, окажут сильное влияние на торговлю коммерческими услугами. Россия является чистым импортером услуг: импорт в 2021 году оценивается в 74 миллиарда долларов США, а экспорт – в 55 миллиардов долларов США", — сообщается в докладе.

Отмечается, что до пандемии наибольшую долю в сфере торговли коммерческими услугами в России составляли туризм и авиаперевозки. На них приходилось 46% экспорта и 36% импорта.

"Эти услуги, уже сильно пострадавшие от пандемии, могут сильно пострадать от экономических санкций", — заявили в ВТО.

Западные страны ввели ряд жестких антироссийских санкций в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины, целью котрой президент Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации.