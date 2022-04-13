МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Число россиян, желающих полететь за рубеж на предстоящие майские праздники, выросло в 4 раза по сравнению с прошлым годом, при этом самостоятельные путешественники в текущем году наибольшей интерес проявляют к Узбекистану и Турции, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса поездок и путешествий "Туту.ру". В АТОР рассказали, как туристы из России могут долететь до Дании и Швеции

"Доля зарубежных бронирований авиабилетов на майские праздники составляет около 11%, почти в четыре раза больше, чем годом ранее. Таким образом, постепенно доля перелетов за рубеж у самостоятельных путешественников восстанавливается", — сообщили в сервисе.

Среди зарубежных направлений у самостоятельных авиапутешественников в период майских праздников наибольшей популярностью пользуется Узбекистан, куда оформляется около 20% билетов. "На втором месте Турция с 11,3% бронирований. Замыкает тройку востребованных зарубежных направлений Армения", — уточнили в "Туту.ру".

Также в топ-10 по спросу у тех, кто летит за границу, входят Киргизия, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Израиль, Грузия и Греция. Из российских авиакомпаний, по данным сервиса, за рубеж сейчас летают "Азимут", "Аэрофлот", "ИрАэро", "Россия", "Уральские авиалинии", Nordwind Airlines, Red Wings, S7 и Utair.

Говоря о популярности туров по России, в сервисе отметили, что внутренние направления выбирают 89% путешественников. "Больше всего перелетов запланировано в Москву и Санкт-Петербург, куда в сумме оформляется примерно каждый пятый билет. Средний чек за перелет в Москву из других городов России находится на уровне 7,9 тысячи рублей, а в Санкт-Петербург — на уровне 7,6 тысячи рублей в одну сторону", — указали специалисты.

Далее по популярности следуют Сочи, Минеральные Воды и Калининград. Также в топ-10 внутренних авианаправлений вошли Красноярск, Махачкала, Уфа, Новосибирск и Казань. Кроме того, востребованы перелеты в Екатеринбург, Тюмень, Иркутск, Челябинск, Самару, Омск, Волгоград, Мурманск, Сургут и Хабаровск.