Российские туроператоры весной запускают новые чартеры
Ростуризм: новые чартеры в весенне-летний период полетят на Камчатку, Кавказ и в Карелию
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российские туроператоры в весенне-летний период запустят новые туристические чартеры на Камчатку, Северный Кавказ и в Карелию, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на пресс-конференции в среду.
Она отметила, что в чартерной программе представлены почти все федеральные округа. Так, с апреля чартеры полетят в Татарстан и Тюмень. С лета чартеры отправятся в Алтайский край и Республику Алтай, на Дальний Восток, на Сахалин и впервые — на Камчатку. Новинки сезона — туристические чартеры в Карелию и на Кавказ (в Дагестан и Чечню).
"Чартеры на Алтай полетят из Красноярска, а не только из Москвы. Интересны межрегиональные связки появляются между Камчаткой и Владивостоком: чартеры на Камчатку будут летать не только из Москвы, но и из Владивостока и обратно. Любая чартерная программа — это дорога с двусторонним движением — туристы смогут летать в оба направления", — пояснила Догузова.
Туроператоры РФ с 2020 года начали организовывать чартерные программы по регионам России при поддержке Ростуризма. Благодаря субсидированию половины стоимости фрахта самолета туристы имеют возможность приобрести пакетные туры в полтора-два раза дешевле.
https://1prime.ru/tourism/20220413/836657050.html
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