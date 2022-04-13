МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российские туроператоры в весенне-летний период запустят новые туристические чартеры на Камчатку, Северный Кавказ и в Карелию, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на пресс-конференции в среду. Россияне массово готовятся встретить 1 Мая за рубежом

Она отметила, что в чартерной программе представлены почти все федеральные округа. Так, с апреля чартеры полетят в Татарстан и Тюмень. С лета чартеры отправятся в Алтайский край и Республику Алтай, на Дальний Восток, на Сахалин и впервые — на Камчатку. Новинки сезона — туристические чартеры в Карелию и на Кавказ (в Дагестан и Чечню).

"Чартеры на Алтай полетят из Красноярска, а не только из Москвы. Интересны межрегиональные связки появляются между Камчаткой и Владивостоком: чартеры на Камчатку будут летать не только из Москвы, но и из Владивостока и обратно. Любая чартерная программа — это дорога с двусторонним движением — туристы смогут летать в оба направления", — пояснила Догузова.

Туроператоры РФ с 2020 года начали организовывать чартерные программы по регионам России при поддержке Ростуризма. Благодаря субсидированию половины стоимости фрахта самолета туристы имеют возможность приобрести пакетные туры в полтора-два раза дешевле.