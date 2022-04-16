АНКАРА, 16 апр — ПРАЙМ. Турция постарается привлечь туристов из других стран, чтобы компенсировать снижение потока из России и Украины, но это сложный процесс, заявил президент Ассоциации туристических агентств Турции Фируз Баглыкая. Роспотребнадзор разрешил ввоз перцев и апельсинов из Турции

По его словам, которые приводит газета Dunya, "две основные страны-источники туризма имеют военный конфликт", и даже если он скоро закончится, "в этих странах может быть нелегко сформировать мотивацию для отдыха". Однако, "в тот день, когда кризис закончится, восстановление туризма не займет и недели", уверен он.

Баглыкая назвал туризм "локальным движением во всем мире", отметив, что основу его составляют поездки "в пределах 3-4 часов". Это, по его мнению, создает для Турции "потенциал в 800 миллионов человек", тогда как потери от конфликта вокруг Украины он оценил в 7 миллионов туристов.

"Мы можем принимать туристов, как из Европы, так и из арабского мира. Россия и Украина — два основных игрока в сфере туристической мобильности…. Но чтобы наша система оставалась на плаву, мы постараемся пройти этот процесс, привлекая как можно больше туристов с других рынков. Наши туроператоры уже очень интенсивно работают на альтернативных рынках", — добавил он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.