МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Вместо европейских стран, популярных в майские праздники среди российских путешественников, можно поехать в Выборг, Карелию, Башкирию, Ростовскую область и Крым, рассказали РИА Недвижимость эксперты туристической отрасли. В Турции рассказали о планах по привлечению туристов

ЗА СКАНДИНАВИЕЙ — В КАРЕЛИЮ И ВЫБОРГ

По словам экспертов, россияне любят отдыхать во время майских праздников в Северной Европе: Финляндии, Швеции и Норвегии. Это обуславливается приятным климатом с 14-16 градусами тепла, географической близостью, акциями на краткосрочные паромные туры.

"Вместо Скандинавии можно отправиться в Выборг, где большинство домов в центре города построены в северном стиле. Крепостная улица, Рыночная площадь и Часовая башня напомнят небольшие шведские улочки, а парк "Монрепо" не уступает знаменитым скандинавским пейзажам", — рассказала представитель компании OneTwoTrip Елена Шелехова.

Она добавила, что скандинавские фьорды заменят парк "Рускеала" и шхеры Ладожских озер. Средняя стоимость проживания по данным направлениям составит от 2 тысяч рублей в сутки.

ДУХ ВОСТОКА — В БАШКИРИИ И КРЫМУ

Альтернативой популярному на майские праздники Стамбулу, куда стало лететь в два раза дороже, может стать поездка в Башкирию, Татарстан и Крым, советует директор по развитию сервиса бронирования отелей Tvil.ru Оксана Шустикова.

"Заменой фестивалю тюльпанов в парке "Гюльхане" в Стамбуле может стать парад цветов в Никитском парке в Ялте. Насладиться видами мечетей, восточной архитектурой, а также распробовать схожую с турецкой кухню можно в Татарстане и Башкирии", — отметила Шустикова, добавив, что проживание и питание будут дешевле в сравнении с турецким направлением.

Согласно исследованиям сервиса, средний бюджет проживания по данным направлением на семью из трех человек составляет 3,5 тысячи рублей в сутки, еще 3,5 тысячи рублей в день уйдет на питание и туристическую программу.

РОСТОВ И ГЕЛЕНДЖИК ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВИНА

Не менее популярными направлениями на майские праздники у российских туристов являлись Испания и Италия, которые знамениты своими винодельнями. По мнению экспертов, в период ограничений поездку в эти страны можно заменить, отправившись в Ростовскую область или Геленджик.

Шелехова отмечает, что в Ростовской области можно съездить на винодельню "Вина Арпачина", которая делает упор на автохтонные сорта винограда, или "Винодельню Ведерникова", одну из крупнейших в регионе. Не менее интересным может оказаться и поездка в Геленджик, совмещенная с визитом на винодельню "Шато де Талю".

Средняя стоимость проживания в качественном отеле в Ростове-на-Дону составит около 2,5 тысячи рублей в сутки — в Геленджике отель в три звезды обойдется от 2 тысяч рублей в сутки, заключила Шелехова.