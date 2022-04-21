МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Наиболее популярные направления для путешествий на период с 1 по 15 мая — Санкт-Петербург, Москва и Сочи, свидетельствуют результаты исследования сервиса OneTwoTrip, проанализировавшего данные бронирования. Об этом сообщает РИА Новости. В Ростуризме сказали, сколько человек пробрели туры по России с кешбэком

Первое место занимает Санкт-Петербург. Отели в культурной столице забронировали 18% туристов, что на 130% превышает прошлогодние показатели.

На втором месте оказалась Москва, куда решили отправиться 12% путешественников. За год доля Белокаменной сократилась на 19%.

Третье место заняли Сочи с результатом в 9%, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

Замыкают пятерку лидеров Казань (5,3%) и Нижний Новгород (2,6%).

Как отмечают аналитики сервиса, в нынешнем году цена на отели категории две "звезды" и ниже в мае не изменились и составляет в среднем 4 тысячи рублей за ночь. В трехзвездочных отелях проживание подорожало в среднем с 4,2 до 5,4 тысячи рублей. За номер в "четверке" придется заплатить в среднем 8 тысяч, а в "пятерке" — 20,3 тысячи рублей.